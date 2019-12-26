Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kadına 23 yıl hapis - Son Dakika

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve cezası Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulan kadına yeniden yapılan yargılamasında 23 yıl hapis cezası verildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya soy ismini değiştiren Tuğba Serdarlı tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Müştekiler ile tarafların avukatlarının da geldiği duruşmada mahkeme savcısı geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Savcı mütalaasında, sanık Tuğba Serdarlı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini ve verilecek hapis cezasında haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Son savunması sorulan Tuğba Serdarlı ise eski savunmalarını tekrarlayarak, "Diyecek bir şeyim yok. Adalete sığınıyorum. Keşke böyle olmasaydı. İnsanca yaşamak istemiştim. Artık çocuklarıma kavuşmak istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tuğba Serdarlı'yı önce "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Eşini haksız tahrik altında öldürdüğü gerekçesiyle cezasını 23 yıl hapis cezasına indirip tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma çıkışında maktul Uğur Seviner'in annesi Seher Gülay Hanımoğullarından, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelininin cezasının 18 yıldan 23 yıla çıkarılmasının kendilerini biraz olsun sevindirdiğini belirtti.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 30 Kasım 2017'de Tuğba Serdarlı, kaldığı eve gelen 6 yıllık eşi Uğur Seviner'i bıçak ve cam parçasıyla öldürmüştü. Yerel mahkemede yapılan yargılamada Tuğba Serdarlı 18 yıl hapis cezasına, erkek arkadaşı Ali K. ise 8 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilmişti. Yapılan itiraz sonucu Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Serdarlı ile ilgili kararı bozmuş, Ali K'nin cezasını ise onamıştı.