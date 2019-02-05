Son Dakika Haberleri: Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kişi Tutuklandı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kişi Tutuklandı

8 dakika önce

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi tutuklandıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boşanma davası açan eşi Özlem Göçer'i sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldüren Tolga Göçer (28), çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boşanma davası açan eşi Özlem Göçer'i sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldüren Tolga Göçer (28), çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Dağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Göçer, boşanma davası açan ve ayrı yaşamaya başlayan eşi Özlem Göçer ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada da genç kadını 10 yerinden bıçakladı. Saldırgan koca kaçarken, ağır yaralanan Özlem Göçer, ambulansla Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olaydan 8 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Göçer ifadesinde, Evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Evi terk edip, Tavşanlı'ya döndü. Burada beni başka erkeklerle aldattı. Evine dönmesi için yanına gittim. Konuşurken bana küfür ederek, hakaretlerde bulundu, nasıl oldu anlamadım ve onu birçok kez bıçakladım dedi.
Tolga Göçer, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Göçer'e adliyeye götürülüşü sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü. Göçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

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