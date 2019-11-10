Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi, yakalandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, hasta çocuğunu görmeye gelen boşanma aşamasındaki eşi Seda Ç.'yi (33) pompalı tüfekle vurarak öldüren Turgay Ç., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 2 Kasım günü Karacaoğlan Mahallesi 6211 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocukları olan Seda ve Turgay Ç. çifti, bir süre önce boşanma kararı aldı. İddiaya göre, hastalanan çocuğunu görmeye Turgay Ç.'nin oturduğu apartmana gelen Seda Ç. ile eşi binanın önünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Turgay Ç., apartmana yönelen Seda Ç.'nin önüne geçip, pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Seda Ç. kanlar içinde yığılırken, Turgay Ç. ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Seda Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Turgay Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bugün akşam saatlerinde yakalandı. Turgay Ç., hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Turgay Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ŞİDDET İDDİASI

Öte yandan, Seda Ç.'nin Turgay Ç.'den şiddet gördüğü ve bu nedenle bir süredir ayrı yaşadıkları ileri sürüldü.