Son Dakika Haberleri: Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi

1 saat önce

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara'dan Niğde'ye getirildi.

Eşi Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam saatlerinde Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınan M.Ç'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

M.Ç, yakalanması için oluşturulan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi.

Olay

Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alınmıştı.

Ankara, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:21 Kaynak: AA
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