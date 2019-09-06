Son Dakika Haberleri: Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi

49 dakika önce

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren ve Ankara'da yakalanıp Niğde'ye getirilen şüpheli ile kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 ağabeyi ve amcasının oğlu, adliyeye sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi, System.String[]

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren ve Ankara'da yakalanıp Niğde'ye getirilen şüpheli ile kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 ağabeyi ve amcasının oğlu, adliyeye sevk edildi.

Eşi Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam saatlerinde Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınan M.Ç'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.


M.Ç, yakalanması için oluşturulan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli ile kaçtığı süreçte kendisine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 ağabeyi ve amcasının oğlu, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olay


Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ila 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alınmıştı.

Ankara, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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