Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

13.05.2022 15:25
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmaya tutuklu sanık Besat Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katıldı. Taraf avukatları ve maktul yakınları salonda hazır bulundu. Duruşmaya katılan Rabia Doğan'ın annesi Nadire Salta, sanık Besat Doğan'dan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatları eylemin kasıtlı işlendiğini, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık avukatı Besat Doğan'ın eşi Rabia Doğan'a Hüseyin B. ile ilişkisine rağmen sahip çıktığını, tedavisi için hastanelere götürdüğünü dile getirdi. Besat Doğan'ın eşini öldürme kastının olmadığını dile belirterek tahliyesini istedi. Son sözü sorulan sanık Besat Doğan öldürme kastının olmadığını belirterek, "Takdir mahkemenindir" dedi.

Aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tasarlayarak öldürme suçunun olmadığına karar vererek sanık Besat Doğan'a "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Hüseyin B., idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia Doğan (34), seyir halinde iken boşanma aşamasındaki eşi tarafından görüldü. Motosikleti takibe alan Besat Doğan (52), tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Rabia Doğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü Hüseyin B., yaralandı. Olay yerinden kaçan Besat Doğan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. - ANTALYA

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


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