Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru, "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru, "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Elif Yavuz'u öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık İbrahim Yavuz (47) ve avukatı ile çiftin oğlu B.B.Y. (20) katıldı.

Cumhuriyet savcısı, geçen celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulunulan sanığın, haklarında henüz ayrılık ya da boşanma kararı verilmemiş durumdayken maktulün sadakat yükümlüğüne aykırı davranışta bulunmuş olması nedeniyle "haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" hükümleri kapsamında 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

B.B.Y. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Anlaşmalı boşanma kararı almışlar

Son sözü sorulan sanık İbrahim Yavuz, "Olay, eşimin aşırı tahrikleri altında meydana gelmiştir. Pişmanım. Çocuklarım, ailem dağıldı. Takdir mahkemenin." dedi.

Sanık avukatı Anıl Deveci, önceki yazılı ve sözlü savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Müvekkilimle maktul arasında ailevi sorunlar vardı. Bu nedenle karşılıklı anlaşmalı olarak boşanma kararı alındı. Müvekkilim, memleketine gitmeden önce eşini arayarak, bir ihtiyaçlarının olmadığını sormuştur. Maktul, müvekkilimle görüşme istediğini söylemiştir. Görüşmede maktul, müvekkilime başkasıyla ilişkisinin olduğunu söylemiş ve hakaret etmiştir. Bu olay, aile birliği devam ederken gerçekleşmiştir. Olay, ağır tahrik altında meydana geldiği için, müvekkilim hakkında lehe olan hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz."

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İbrahim Yavuz'un, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ancak sanığın eylemini maktulden kaynaklanan "haksız tahrik altında" gerçekleştirdiği gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine hükmetti.

Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokağı'ndaki evlerinde 25 Haziran 2018'de polis memuru İbrahim Yavuz ile boşanmak isteyen eşi Elif Yavuz arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Yavuz tabancayla eşine 2 el ateş etmişti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İbrahim Yavuz, olayın ardından Tütünçiftlik Polis Merkezine teslim olmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İbrahim Yavuz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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