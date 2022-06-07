Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

07.06.2022 15:01
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

ANKARA'da Mehmet Birsen (49), boşanma aşamasında olduğu Hatice Birsen'i tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

ANKARA'da Mehmet Birsen (49), boşanma aşamasında olduğu Hatice Birsen'i tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Birsen, 1 haftadır ağabeyinin evinde kalan, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Birsen'in yanına gitti. Çift, binanın girişinde konuşurken, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Mehmet Birsen, bu sırada yanında taşıdığı tabancayı çıkararak, eşine ateş etti. Birsen, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet ve Hatice Birsen'in hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk sahibi çiftin cansız bedenleri, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
YORUMLAR
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Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti Ankara'da dehşet...Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuklarının gözü önünde intihar etti Her şey 4 çocuğun gözü önünde oldu! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam, intihar etti Her şey 4 çocuğun gözü önünde oldu! Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam, intihar etti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti - Son Dakika

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