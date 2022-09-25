Boşanma aşamasındaki eşini ölümle tehdit etti, taksi şoförünü bıçakladı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini ölümle tehdit etti, taksi şoförünü bıçakladı

25.09.2022 16:10
Boşanma aşamasındaki eşini ölümle tehdit etti, taksi şoförünü bıçakladı

HATAY'da oturan Sait Aksoy (23), boşanma aşamasındaki eşi F.A.'yı öldürmekle tehdit edip, mesaj attı.

HATAY'da oturan Sait Aksoy (23), boşanma aşamasındaki eşi F.A.'yı öldürmekle tehdit edip, mesaj attı. Aksoy, eşinin yaşadığı Konya'nın Karapınar ilçesine geldiği şoför E.Y.'yi bıçaklayıp, taksiyi kaçırdı. Aksoy, eşinin evinin yakınlarında önlem alan polis tarafından yakalandı.

Karapınar ilçesinde meydana gelen olayda, Sait Aksoy, boşanma aşamasında olan ve evi terk edip Konya'nın Karapınar ilçesine yerleşen eşi F.A.'ya telefonla tehdit mesajları gönderdi. Ardından E.Y.'nin kullandığı taksiyle Hatay'dan Karapınar ilçesine geldi. Aksoy, burada şoför E.Y.'yi ücret yüzünden tartışıp bıçakladı. Ardından da taksi ve araçtaki 2 cep telefonunu alıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan E.Y., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan E.Y., Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

E.Y., kendisini bıçaklayan müşterisi Aksoy'un, tehdit ettiği eşi F.A. için Karapınar'a geldiğini belirtti. Polis, Aksoy'un zarar verebileceği düşüncesiyle F.A.'yı evinden alıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Ardından da F.A.'nın evinin çevresinde önlem aldı. F.A.'nın evine gelen Aksoy, polis tarafından gözaltına alındı. Aksoy'un taksiyle birlikte çaldığı 2 cep telefonunu da sattığı belirlendi. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'güveni kötüye kullanma' gibi suçlardan poliste kaydı bulunan Aksoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Karapınar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini ölümle tehdit etti, taksi şoförünü bıçakladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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