Son Dakika Haberleri: Boşanma aşamasındaki eşini parkta tabancayla yaralayan koca tutuklandı
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Boşanma aşamasındaki eşini parkta tabancayla yaralayan koca tutuklandı

1 saat önce

MALATYA'da, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Kader K.'yi (23), tabancayla vurarak yaralayan ve olayın ardından gözaltına alınan Erdem K., mahkemece tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki eşini parkta tabancayla yaralayan koca tutuklandı, System.String[]

MALATYA'da, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Kader K.'yi (23), tabancayla vurarak yaralayan ve olayın ardından gözaltına alınan Erdem K., mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Zafer Mahallesi Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. Parkta gezen Kader K., boşanma aşamasındaki eşi Erdem K. ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Erdem K. yanındaki tabancayla Kader K.'ye ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Kader K., kanlar içinde yere yığıldı. Erdem K. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kader K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kader K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçan Erdem K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıklarıyla konuşan ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından gece saatlerinde Erdem K.'nın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla Erdem K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen Erdem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zafer Mahallesi, Hürriyet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:23 Kaynak: DHA
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