Boşanma aşamasındaki eşini rehin alıp öldürmeye çalışan sanığa 35 yıl hapis istemi - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini rehin alıp öldürmeye çalışan sanığa 35 yıl hapis istemi

16.06.2022 11:43
Boşanma aşamasındaki eşini rehin alıp öldürmeye çalışan sanığa 35 yıl hapis istemi

Üzerinde uzaklaştırma kararı bulunduğu dönemde, boşanma aşamasındaki eşini ve onun arkadaşını silahla rehin alan sanığın "eşini öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Üzerinde uzaklaştırma kararı bulunduğu dönemde, boşanma aşamasındaki eşini ve onun arkadaşını silahla rehin alan sanığın "eşini öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Gümüşçü ile avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Gümüşçü, uzaklaştırma kararına rağmen eski eşinin kendisini görüşmek için aradığını belirterek, "O dönem tehditler alıyordum. Savcılığa şikayette bulunmuştum kendimi korumak amacıyla silah taşıyordum. Tehditlerin eski eşimin ailesinden geldiğini düşündüğüm için olay günü bunu konuşmaya gittim. Vardığımda elimde silah yoktu. Eski eşimin arkadaşı bana hakaret edince sinirlendim gözüm döndü. 1,5 metre mesafeden yere doğru ateş ettim. Raporlarda mesafe belli değildir. İsabet alan yerler hayati değildir. Öldürme kastının olmadığı bellidir. Olay günü eski eşim ile en ufak bir sorunumuz yoktu." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, boşanma aşamasındaki eşi Y.D. ve arkadaşı olan müşteki M.Ç'ye karşı "eşini öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından toplam 22 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaada, müşteki Y.D. şikayetinden vazgeçtiği için sanık hakkındaki "hakaret" suçundan davanın düşürülmesi istendi.

Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Halil İbrahim Gümüşçü'nün, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan boşanma aşamasındaki Y.D'ye sinirlenerek öldürmek amacına hazırlıklar yapmaya başladığı anlatılarak, sanığın 15 Nisan'da tabancayla müştekinin iş yerine gittiği belirtiliyordu.

Sanık Gümüşçü'nün müştekiyi konuşmak için dışarı çağırdığı, çiftin arasındaki gerginlikten haberdar olan müşteki M.Ç'nin, sanığın geliş amacının arkadaşına zarar vermek olduğunu anlayınca polise haber verdiği aktarılan iddianamede, sanığın tabancayla iki el ateş ederek müşteki M.Ç'yi yaraladığı, sonra müşteki Y.D'ye ateş ettiği kaydediliyor.

İddianamede, müştekiyi depoya götürerek bir saat süreyle cebir ve tehdit kullanarak silah zoruyla alıkoyan sanığın, polisin ikna etmesiyle teslim olduğu anlatılarak, sanığın "eşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme", "silahla tehdit", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından 32 yıl 3 aydan 61 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini rehin alıp öldürmeye çalışan sanığa 35 yıl hapis istemi - Son Dakika

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