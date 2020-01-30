Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaraladı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaraladı

6 saat önce

Gaziantep'te dün boşanma aşamasındaki eşini tabancayla ağır yaralayan zanlı Kilis'te yakalandı.

Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaraladı, System.String[]

Gaziantep'te dün boşanma aşamasındaki eşini tabancayla ağır yaralayan zanlı Kilis'te yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus M. (32) ile on yıldır evli olduğu eşi Sibel M. (29), yaklaşık bir ay önce boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açıldıktan sonra barışan çift, aynı evde yaşamaya başladı.

Babaevindeyken eşinin telefonla araması üzerine dün evine dönen Sibel M, kapıyı açtığı sırada eşi Yunus M. tabancayla ateş etti.

Vücuduna isabet eden 6 mermiyle ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kentteki özel hastaneye sevk edilen iki çocuk annesi kadının yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Kilis'te yakalanan Yunus M, işlemlerinin ardından kente getirildi.

Sibel M'nin annesi Ayşe Polat, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunus M'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere sesleniyorum, bu kadın cinayetleri bitsin, yeter artık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı." dedi.

Zanlının annesi Dilek M. de oğlunun en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Gaziantep, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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