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Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanık hakim karşısında - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanık hakim karşısında

28.09.2021 13:52
Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanık hakim karşısında, System.String[]

Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın ilk duruşması görüldü.

Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın ilk duruşması görüldü.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şerif A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Saldırıda yaralanan müştekinin eski karısı Derya D'nin tekerlekli sandalye ile geldiği duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Şerif A, savunmasında, cezaevinden tahliye olduktan sonra müştekinin, avukatı aracılığıyla boşanmak istediğini ilettiğini belirterek, "Ayrı yaşadığımız süreçte çocukların montu bende kalmıştı. Hem onları vermek hem de son bir kez konuşmak için arkadaşımın kiraladığı araçla yanına gittim. Araca binmesini istediğimde bağırmaya başladı. Bana hakaretlerde bulundu ben de o an ne yaptığımı bilmiyordum yanımdaki tabancayla ayaklarına doğru ateş ettim. Öldürme kastım yoktu, pişmanım." dedi.

Derya D. ise sanığın boşanma sürecindeki tehdit mesajları nedeniyle 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade ederek, "Benle görüşeceği doğru değil, geleceğinden haberim bile yoktu. İşe giderken aniden araçla yolumu kesti. Araçtan direkt silahla indi ve otomobile binmemi istedi. Karşı çıktığım sırada yere düştüm. Ben yerdeyken üst üste ateş etti. O an hiç konuşamadım bile. Yanında çocukların montu da yoktu çünkü görüşmek istemiyordum. Tekrar arabaya bindi, beni ezeceğini düşündüm. Hamileyken bile şiddetine uğradım, şimdi de sakat bıraktı." diye konuştu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde 29 Aralık 2020'de Derya D, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A, tutuklanmıştı.

Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanık hakim karşısında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanık hakim karşısında - Son Dakika
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