Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu

07.03.2022 11:47
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu

ADIYAMAN'da, Zeynal Yücel (50), boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeği ile başından vurdu.

ADIYAMAN'da, Zeynal Yücel (50), boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeği ile başından vurdu. Ağır yaralanan Remziye Yücel hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'in yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik personeli olarak çalışan Remziye Yücel, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Yücel, tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri Remziye Yücel'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Yücel, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Remziye Yücel'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'i yakalamak için çalışma başlattı.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
YORUMLAR
500
Emekli çiftin 60 bin TL'sini çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı Emekli çiftin 60 bin TL'sini çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Av Tüfeği, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:53:38. #1.11#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement