Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu (2) - Son Dakika

HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vurulan Remziye Yücel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'i gözaltına aldı. 4 çocuk annesi Remziye Yücel'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Zeynal Yücel'in, emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, -