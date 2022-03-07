Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu (2) - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu (2)

07.03.2022 14:57
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu (2)

HAYATINI KAYBETTİAdıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vurulan Remziye Yücel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vurulan Remziye Yücel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'i gözaltına aldı. 4 çocuk annesi Remziye Yücel'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Zeynal Yücel'in, emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, -


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Av Tüfeği, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu (2) - Son Dakika


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