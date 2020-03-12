Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile ağır yaraladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile ağır yaraladı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile ağır yaraladı

1 saat önce

Karabük'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen karısını başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile ağır yaraladı, System.String[]

Karabük'te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen karısını başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.


Edinilen bilgiye göre; olay Esentepe Mahallesi Yonca Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Aydın Y. isimli koca, boşanma aşamasında olduğu eşi Vildan Y. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Aydın Y., yanında getirdiği tabanca ile eşini başından vurdu.


Olayın yaşandığı anda dükkanda bulunan Vildan Y.'nin erkek kardeşinin duruma müdahale etmeye çalıştığı öğrenildi.


İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


Eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - KARABÜK

Esentepe Mahallesi, Karabük, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:52:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile ağır yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]