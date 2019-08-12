Son Dakika Haberleri: Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla bacaklarından vurdu
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Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla bacaklarından vurdu

59 dakika önce

KONYA'da boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Y. (52) tarafından tabancayla bacaklarından vurulan Hülya Y. (42) yaralandı.

Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla bacaklarından vurdu, System.String[]
KONYA'da boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Y. (52) tarafından tabancayla bacaklarından vurulan Hülya Y. (42) yaralandı.
Olay, gece yarısı sıralarında Mehmet Akif Mahallesi hastane yolundan meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Y., işten çıkıp evine giderken, yolda ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Y. ile karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Yusuf Y., yanındaki tabancayı çekip, eşi Hülya Y.'yi iki bacağından vurdu. Yaralanan Hülya Y., kanlar içinde yere yığıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hülya Y., gelen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Yusuf Y. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:26 Kaynak: DHA
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