Karısını öldürüp eğlenmeye gitmiş! Cinayet nedeni kan dondurdu: Telefonunda erkek fotoğrafı gördüm - Son Dakika
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Karısını öldürüp eğlenmeye gitmiş! Cinayet nedeni kan dondurdu: Telefonunda erkek fotoğrafı gördüm

12.04.2023 16:26

İzmir'de boşanma aşamasındaki 5 aylık eşi Zehra Kalmaz'ı bıçaklayarak canına kıyan İhsan Kalmaz'ın ifadesinde, "Zehra'nın telefonunun ekranında bir erkeğe ait fotoğrafı görünce kendime hakim olamadım olayı gerçekleştirdim" dediği bilgisine ulaşıldı. Kalmaz, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'taki bir iş hanının 3'üncü katındaki dairede bir kağıt fabrikasında işçi olan İhsan Kalmaz, boşanma aşamasındaki 5 aylık eşi Zehra Kalmaz'ı, pazartesi akşamı konuşmak için amcasına ait boş daireye çağırdı. İhsan Kalmaz, çıkan tartışmada eşini karnının 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

POLİSİ ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ

Dün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden Kalmaz, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine adrese giden polis, Zehra Kalmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Evliliklerinin 3'üncü ayından itibaren eşinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle kadın sığınma evinde kalmaya başladığı öğrenilen Zehra Kalmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cinayetin ardından eğlenmeye gitmiş! Karısını öldüren kocadan klasik bahane: Telefonunda erkek fotoğrafı gördüm

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA EĞLENMEYE GİTMİŞ

Kalmaz, ifadesinde, eşini öldürdükten sonra bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini söyledi. Polisteki sorgusunda, eşinin başka erkeklerle görüştüğünü iddia edip, boşanma sürecini başlattıklarını belirten Kalmaz, "Avukatlar, boşanma protokolü için hazırlık yapıyordu. Olay günü de konuşmak için amcasına ait boş dairede bir araya geldik. Zehra'nın telefonunun ekranında bir erkeğe ait fotoğrafı görünce kendime hakim olamayıp, olayı gerçekleştirdim" dedi.

Kalmaz, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Zehra Kalmaz'ın cenazesinin bugün ikindide memleketi olan Aydın'ın Söke ilçesindeki Mescid Camii'nde toprağa verileceği bildirildi.

Cinayetin ardından eğlenmeye gitmiş! Karısını öldüren kocadan klasik bahane: Telefonunda erkek fotoğrafı gördüm
Kaynak: DHA
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Kemeraltı, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karısını öldürüp eğlenmeye gitmiş! Cinayet nedeni kan dondurdu: Telefonunda erkek fotoğrafı gördüm - Son Dakika


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