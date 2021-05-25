BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ SİLAHLA YARALADI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da Tarık K., sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Nurcan K. ile kayınvalidesi Nezire D.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Tarık K. ile boşanma aşamasındaki eşi Nurcan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tarık K., yanındaki tabancayı çekip Nurcan K. ile kayınvalidesi Nezire D.'yi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve kızı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan Tarık T.?nin yakalanması için çalışma başlatıldı.