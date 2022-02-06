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Boşanma aşamasındaki eşini vuran kadın, aynı silahı kafasına dayayıp ateş etti - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini vuran kadın, aynı silahı kafasına dayayıp ateş etti

06.02.2022 18:05

Kayseri'de 25 yaşındaki Mustafa Özer, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı 40 yaşındaki Hülya Özer tarafından tabancayla vuruldu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, ekipler de Hülya Özer'in yaşadığı eve gitti. Polisin çağrısına cevap vermeyen kadın, bu sırada eşini vurduğu tabancayı başına dayayıp ateşledi. Çiftin sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi'nde kasap mesleğini icra eden Mustafa Özer, apartmana girerken boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Hülya Özer'in silahlı saldırısına uğradı. Özer, kanlar içinde yere yığılırken, eşi de olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mustafa Özer'i ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Boşanma aşamasındaki eşini vuran kadın, polis kapıya gelince silahı kafasına dayayıp ateş etti

POLİS KAPIYA GELİNCE TABANCAYI BAŞINA DAYAYIP ATEŞLEDİ

Polis ekipleri de Hülya Özer'in Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'ndeki evine gitti. Polisin çağrısına cevap vermeyen Özer, bu sırada eşini vurduğu tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Özer'i kanlar içinde buldu. İlk evliliğinden 1 çocuğu olduğu öğrenilen Hülya Özer de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer çiftinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Boşanma aşamasındaki eşini vuran kadın, polis kapıya gelince silahı kafasına dayayıp ateş etti

"VÜCUDUNDA 2 TANE KURŞUN İZİ GÖRDÜM"

Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi Sedat Balkaya, "3 el silah sesi geldi. O sırada aracımda işim vardı, dışarı çıktım. Mustafa, beni görünce 'Sedat ağabey, bana bir su getirir misin?' dedi. Ben de ne olduğunu anlamadan suyu alıp, getirdim sonra kendisinin kurşunlandığını söyledi. Vücudunda 2 tane kurşun izi gördüm. Komşuların yardımıyla polis ve sağlık ekiplerini çağırdık. Ekipler, gerekli müdahaleyi yaptılar. Mustafa'ya kendisini kurşunlayanı sorduğumda; Hülya'nın yaptığını söyledi. 5-6 kez Hülya kelimesini tekrarlayarak söyledi" dedi.

Boşanma aşamasındaki eşini vuran kadın, aynı silahı kafasına dayayıp ateş etti
Boşanma aşamasındaki eşini vuran kadın, aynı silahı kafasına dayayıp ateş etti
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Mustafa Özer, Kayseri, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini vuran kadın, aynı silahı kafasına dayayıp ateş etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini vuran kadın, aynı silahı kafasına dayayıp ateş etti - Son Dakika
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