Boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindiren sanığa 10 ay hapis

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindirip, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Olay günü güvenlik kameralarına eşi ile el ele görüntüleri, sanığı cinsel istismar suçundan ceza almaktan kurtardı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.O. (32), mağdur kadın N.O.(27) ve avukatlar hazır bulundu.



Boşanma aşamasındaki eşi N.O.'yu zorla alıkoyarak, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık A.O., "Ben bina görevlisiyim. O gün araba kiralamıştım. Yolda giderken eşimi gördüm, canının sıkıldığını söyledi. Biraz muhabbet ettikten sonra, arabaya bindi, kafa dağıtmak istediğini ifade etti. Yozgat'a doğru gittik baraj kenarında kendi rızası ile arabanın içerisinde ilişkiye girdik. Ertesi gün de evine geri bıraktım, boşanma davamız devam ediyor" diye konuştu.



Mağdur kadın N.O. ise "Boşanma davamız 1 yıldır sürüyor. Olay tarihinde temizlik işine gitmek için evden çıktım, sürekli beni tehdit ederdi, burada anlatamadığım tehdidi vardı, araba ile yanıma yaklaşıp konuşmak istediğini söyledi. Kafamdan tutarak zorla araca bindirdi, baraj kenarına götürüp, araçtaki tüfekle dışarı doğru ateş edip ikimizi de öldüreceğini belirtti. Daha sonra da zorla ilişkiye girdi. Akaryakıt istasyonunda, markette güvenlik kameralarında el ele tutuştuğumuz görülüyormuş, oralara girerken el ele tutuştuk, çünkü korktum, çocuklarımla tehdit ediyordu" ifadelerini kullandı.



2 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.O.'ya 'cinsel istismar' suçundan beraat, 'cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi. Tahliye olan sanığın 10 ay hapis cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. - KAYSERİ