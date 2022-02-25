Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden şüpheli tutuklandı

25.02.2022 22:13
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden şüpheli tutuklandı

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin yaşadığı evin etrafında silahla ateş açan ve polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli tutuklandı.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin yaşadığı evin etrafında silahla ateş açan ve polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli tutuklandı.

Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'taki olayın ardından gözaltına alınan Tugay A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Şüpheli Tugay A, 23 Şubat'ta kayınpederinin evine silahla girmeye çalışmış, içeri alınmayınca çatı katındaki daireye çıkmıştı. Teras katta tehditler savurarak silahla etrafa ateş açan zanlıyı polis ekipleri ikna etmeye çalışmıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince bölgeye özel harekat ekipleri sevk edilmişti. Ekiplere silahla karşılık veren Tugay A, vurularak yaralanmış ve tedavisi için hastaneye götürülmüştü.

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Çağlayan Adalet Sarayı, Şişli, Polis, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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