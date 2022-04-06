Boşanma aşamasındaki eşinin anne ve babasını yaralayan damadın serbest bırakılmasına itiraz edildi - Son Dakika

Aksaray'da kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaralayan damadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, kayınpederi Halil İbrahim (59) ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'ı (59) tüfekle yaralayan damat Servet İ'nin (35) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulundu.

İtirazı kabul eden Aksaray 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği, şüphelinin serbest bırakılması kararını kaldırarak, tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.

Jandarma ve polis ekipleri, Servet İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Servet İ, görüşmek için kayınpederi Halil İbrahim ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay ile merkeze bağlı Yeşilova beldesindeki evde 4 Nisan'da bir araya gelmiş, zanlı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yeşilay çiftini tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Servet İ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.