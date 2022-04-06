Boşanma aşamasındaki eşinin anne ve babasını yaralayan damadın serbest bırakılmasına itiraz edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki eşinin anne ve babasını yaralayan damadın serbest bırakılmasına itiraz edildi

06.04.2022 21:47
Boşanma aşamasındaki eşinin anne ve babasını yaralayan damadın serbest bırakılmasına itiraz edildi

Aksaray'da kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaralayan damadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Aksaray'da kayınpederini ve kayınvalidesini tüfekle yaralayan damadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, kayınpederi Halil İbrahim (59) ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'ı (59) tüfekle yaralayan damat Servet İ'nin (35) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulundu.

İtirazı kabul eden Aksaray 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği, şüphelinin serbest bırakılması kararını kaldırarak, tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.

Jandarma ve polis ekipleri, Servet İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Servet İ, görüşmek için kayınpederi Halil İbrahim ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay ile merkeze bağlı Yeşilova beldesindeki evde 4 Nisan'da bir araya gelmiş, zanlı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yeşilay çiftini tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Servet İ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YORUMLAR
500
Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz Kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan damadın serbest kalmasına itiraz Annesi ve ağabeyini tüfekle vurarak öldüren kişi intihar etti Annesi ve ağabeyini tüfekle vurarak öldüren kişi intihar etti

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Yeşilay, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşinin anne ve babasını yaralayan damadın serbest bırakılmasına itiraz edildi - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Ünlü oyuncu Zafer Algöz zamlardan dolayı aldığı otomobil kararı şaşırttı!
21:23 Barcelona'nın hocası Xavi'den canlı yayında Galatasaray itirafı!
21:08 Dünya, Ekvador'da binlerce kişilik hapishanede yaşananlarla çalkalanıyor!
20:52 Fenerbahçe'yi eleyen Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
20:40 Ankara'da evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu
20:25 Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, 10 yıllık sevgilisi Aslı Akyavaş'la evlendi!
20:19 "Kocanı nasıl öldürürsün" adlı kitabı yazdı! Kocasını öldürdüğü şüphesiyle cezaevine gönderildi
20:17 Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor!
20:11 Koronavirüs nedeniyle 41 kişi vefat etti, 10 bin 314 yeni vaka tespit edildi
19:37 Stephen Hawking'in kıyamet senaryosuyla ilgili ürküten gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 22:03:01. #1.13#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşinin anne ve babasını yaralayan damadın serbest bırakılmasına itiraz edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement