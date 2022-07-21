Boşanma aşamasındaki eşinin av tüfeğiyle vurduğu Nuriye, 24 gün sonra öldü - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşinin av tüfeğiyle vurduğu Nuriye, 24 gün sonra öldü

21.07.2022 16:52
Boşanma aşamasındaki eşinin av tüfeğiyle vurduğu Nuriye, 24 gün sonra öldü

İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Ertekin Mert'in (51) minibüste av tüfeğiyle vurduğu Nuriye Mert (38), 24 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Ertekin Mert'in (51) minibüste av tüfeğiyle vurduğu Nuriye Mert (38), 24 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 27 Haziran'da, Bayındır ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Park Geçidi Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi, 3 çocuk annesi Nuriye Mert'i kıskandığı öne sürülen Ertekin Mert, kiraladığı 35 DA 1582 plakalı otomobille Yalova'dan Bayındır'a geldi. Ertekin Mert, takip ettiği Nuriye Mert'i sabah saatlerinde 35 NDY 38 plakalı minibüste otururken gördü. Ertekin Mert, yanındaki av tüfeğini alıp eşine 2 el ateş etti. Karnına ve bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Nuriye Mert'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Nuriye Mert, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Ertekin Mert ise tutuklandı.Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nuriye Mert, 24 gün sonra bugün hayatını kaybetti.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşinin av tüfeğiyle vurduğu Nuriye, 24 gün sonra öldü - Son Dakika

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