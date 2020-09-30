Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini kundaklayan kişi tutuklandı - Son Dakika

İlkadım ilçesinde dün gece Ali P, boşanma aşamasındaki eşi S.P'nin kaldığı babasının İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Evin önüne gelince otomobilden inen zanlı elindeki kağıdı tutuşturup üst taraftan açık olan pencereden içeri atmış ve yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluşmuştu.

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