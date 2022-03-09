Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

09.03.2022 00:02
Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Tokat'ta, geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme yaptı.

Tokat'ta, geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme yaptı.

Merkeze bağlı Mülk köyünde boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından bıçaklanan ve uzun süre hastanede tedavi gören Özlem Ağ, yaşadığı babaevinde AA muhabirine, 3,5 yıllık evliliğinin ardından eşiyle arasındaki sorunlar nedeniyle boşanma davası açtığını söyledi.

Dava sürerken oğlunu görmek için eşinin evlerine geldiğini belirten Ağ, burada kendisini ve babasını bıçakladığını anlattı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla aradığını aktaran Ağ, şunları kaydetti:

"Böyle bir telefon beklemiyordum. Haberlerde konuşulduğundan haberim yoktu. O zaman öğrendim. Biraz sohbet ettik. İyi hal durumunun kaldırılacağını söylediler, anlattılar. Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Mutlu oldum gündeme, dile getirdiği için. Bu konunun arkasında durduğu için. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben halen korkuyorum. Dışarı tek başıma çıkamıyorum. Bir yere tek başıma gidemiyorum. Babam ve kardeşlerimle gidiyorum. Bazen de komşulardan olanlar oluyor."

Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile babası Mehmet Demirel, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ ise bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği kadın muhtarlara yönelik konuşmasında Özlem Ağ'ın yaşadıklarına da değinmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü - Son Dakika


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