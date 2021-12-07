Boşanma aşamasındaki eşinin evine gidip jandarma personelini yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tokat'ta, denetimli serbestlik tedbirini ihlal ederek boşanma aşamasındaki eşinin evine giden ve bu sırada silahla ateş ederek jandarma personelini yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Çerçi köyünde ikamet eden ve hakkında koruma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi H.S. ile eşinin ağabeyi A.G'ye yönelik tehdit ve hakaret suçlarını işleyen Ö.S'nin 7 Ekim'de Tokat Denetimli Serbestlik Bürosunca ayak bileğine takılan elektronik kelepçeyi 4 Aralık'ta kesip çıkartarak ikametini terk ettiği anlaşıldı.

Bunun üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığınca şüpheliyi yakalama faaliyeti başlatıldı, koruma kararı bulunan şahısların ikametlerinde de emniyet tedbiri alındı. 7 Aralık Salı günü saat 04.30 sıralarında H.S. ve A.G'yi korumakla görevlendirilen jandarma devriye ekibi, köpeklerin havlaması üzerine çevreyi kontrol ettiği sırada Ö.S. tarafından pompalı av tüfeğiyle devriye personeline ateş açıldı.

İlk ateşte devriye komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş F.K. sol kolu ve sol bacağından yaralandı. Olay yerine süratle takviye kuvvet gönderilerek şüpheli, koruma kararı bulunan A.G. ve H.S'ye zarar veremeden jandarma ekiplerince suç aleti pompalı av tüfeğiyle yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.S. hakkında adli işlemler devam ediyor.

Açıklamada, Tokat İl Jandarma Komutanlığının kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve kadınların korunması amacıyla hiçbir zorluktan yılmadan canı pahasına ve fedakarlıkla görev yapmaya devam edeceği vurgulandı.