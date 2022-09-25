BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN İŞ YERİNE GİTTİ, DÖVÜLDÜ

EDİRNE'de, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Sibel S.'nin iş yerine giden Zafer S.'nin, iş yeri sahibi Tamer D. ve çevredekiler tarafından darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öldüresiye dövülen Zafer S.'nin, Sibel S.'nin araya girmesiyle kurtulduğu görülüyor.

Olay, Nişancıpaşa Mahallesi Köprüce Bayırı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Zafer S. boşanma aşamasındaki eşi Sibel S. ile konuşmak üzere, birlikte yaşadığı Tamer D.'ye ait iş yerine geldi. Burada bir süre konuşmalarının ardından tartışan çifti çevredekiler ayırdı. Zafer S. tartışmanın ortasında eşi Sibel S.'yi zorla taksiye bindirmeye çalıştı. Bu sırada durumu haber alan iş yeri sahibi Tamer D. motosikletiyle gelip Zafer S.'ye saldırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal nedyadan paylaşılan görüntülerde, olay yerine iş yeri sahibi Tamer D.'nin geldiği görülüyor. Tamer D., motosikletiyle sokaktaki Zafer S.'nin üzerine motosikletini sürüp çarpıyor. Tamer D. ve çevredekilerin, Sibel S.'yi zorla götürmeye çalışan Zafer S.'yi sopa, tekme ve yumruklarla darbettiği görüntülerin sonunda Sibel S'nin araya girmesiyle yere düşen Zafer S.'nin kurdulduğu da görülüyor. Olaydan sonra Zafer S.'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, Tamer D. ve diğer şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi. (DHA)

Görünü dökümü:

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-(Cep telefonu görüntüsü)

-Zafer S'nin eşini taksiye bindirmeye çalışması

-Tamer D'nin motosikleri üzerine sürmesi

-Zafer S'nin darp edilmesi

-Yere düşmesi

-Çevredekilerin Zafer S'ye saldırması

-Sibel S'nin araya girmesi

-Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)