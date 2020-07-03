Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi silahla bastı baldızını vurdu - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi silahla bastı baldızını vurdu

Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi silahla bastı baldızını vurdu KARAMAN'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Ceylan A. ile telefonda tartışan Ahmet A., pompalı tüfekle eşinin yaşadığı evi bastı.

Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi silahla bastı baldızını vurdu
KARAMAN'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Ceylan A. ile telefonda tartışan Ahmet A., pompalı tüfekle eşinin yaşadığı evi bastı. Kapının açılmaması üzerine kilide ateş açan Ahmet A.'nın silahından çıkan mermi, kapının arkasında duran baldızı B.E.'nin (13) bacağına isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaralanan küçük kız tedaviye alındı.
Olay, saat 01.10 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 259 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Ahmet ve Ceylan A. çifti telefonda tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından Ahmet A. pompalı tüfekle eşinin yaşadığı evi bastı. Ahmet A., kapıyı kimsenin açmaması üzerine kilit kısmına pompalı tüfekle ateş açtı. Kapıyı delen saçmalar, baldızı B.E.'nin bacaklarına isabet etti. Ahmet A. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı B.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, ev ve kapı üzerinde detaylı inceleme yaptı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 02:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi silahla bastı baldızını vurdu - Son Dakika

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