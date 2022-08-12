Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından defalarca böyle bıçaklandı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından defalarca böyle bıçaklandı

12.08.2022 09:05

Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından defalarca böyle bıçaklandıMALATYA Malatya'da boşanma aşamasında olan eşinin kardeşleri tarafından bir işyerinde bıçaklanan şahıs yaralandı.

Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından defalarca böyle bıçaklandı

MALATYA Malatya'da boşanma aşamasında olan eşinin kardeşleri tarafından bir işyerinde bıçaklanan şahıs yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, 19.30 sularında Atatürk Caddesi üzeri Eski Belediye hizmet binası karşısında meydana geldi. İddiaya göre, kaldırım üzerinde yürüyen C.B. boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşleri B.D., M.D. ile karşılaştı. Karşılaşma sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek bir işyerinde devam ederken, C.B. aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İki kardeşin kaçarak bölgeden uzaklaştığı olayda işyeri çalışanları büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol karın boşluğunda yaralanan C.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Eniştelerini bıçakla yaralayan iki kardeşin olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Malatya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından defalarca böyle bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından defalarca böyle bıçaklandı - Son Dakika
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