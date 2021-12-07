Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Zehra toprağa verildi - Son Dakika

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi İsmail Çakır (60) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Zehra Çakır (39) Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi. Olayın ardından intihar eden eşi İsmail Çakır da ilçenin farklı bir mahallesinde defnedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Beyazşehir Mahallesi 825'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk sahibi İsmail ve Zehra Çakır çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Çakır, çocuklarının evde olmadığı sırada tabancayla önce eşini, ardından da kendisin vurdu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zehra Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İsmail Çakır ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Taş ocağında çalıştığı öğrenilen İsmail Çakır da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.6 yıl önce ikinci evliliklerini yaptıkları öğrenilen çiftin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Zehra Çakır'ın cenazesi Pınarbaşı ilçesi Büyükpotuklu Mahallesine, İsmail Çakır'ın cenazesi ise Avşarpotuklu Mahallesine getirildi. Ayrı mahallelerde kılınan cenaze namazına, çiftin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İsmail ve Zehra Çakır, mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.