Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Bilecik'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bilecik Adliyesi önünde 16 Kasım'da, boşanma davası devam eden eşi O.A. tarafından vurulan Cemile A, tedavi gördüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Zanlı O.A, 16 Kasım'da eşi Cemile A. ve kayınpederi Abdullah D. ile başka bir dava için gittikleri Bilecik Adliyesi önünde karşılaşmıştı. Aracındaki pompalı tüfeği alan O.A'nın ateş etmesi sonucu kayınpederi yaşamını yitirmiş, eşi de yaralanmıştı.