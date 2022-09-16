Boşanma aşamasındaki eşiyle çocuklarını rehin alan kocadan skandal sözler: Ben aşağılık, şerefsiz, şahsiyetsiz birisiyim - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşiyle çocuklarını rehin alan kocadan skandal sözler: Ben aşağılık, şerefsiz, şahsiyetsiz birisiyim

16.09.2022 15:19

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi ve iki çocuğunu ekmek bıçağıyla rehin aldığı öne sürülen şüpheli polisin ikna etmesi sonucu eyleminden vazgeçti. Kendisini aşağılık, şerefsiz ve şahsiyetsiz olarak tanımlayan şüpheli, polis aracına bindirilirken, "Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı. Son bir ekmek bıçağı vardı, onu da götürün" sözlerini sarf etti.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 kız babası Mehmet Ü. ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi Esma Ü. tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Mehmet Ü., önce evin camlarını kırdı, ardından iddiaya göre ekmek bıçağıyla eşi Esma, 5 yaşlarındaki M.Ü. ve ortanca kızı M.Ü'yü rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmasıyla Mehmet Ü'yü eyleminden vazgeçirdi. Evden ekipler eşliğinde çıkartılan Esma Ü. ve iki kızı kontrol amaçlı ambulansa alındı.

Eşi ve çocuklarını ekmek bıçağıyla rehin alan koca: Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı

"KARAKOLA GÖTÜRE GÖTÜRE EVDE BIÇAK KALMADI"

Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Ü., apartman çıkışında önce kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi, ardından ekip otosuna alınacağı sırada 'Kaçacak mıyım, yazıklar olsun size' diyerek aracın arka kısmına oturmak istemediğini söyledi. Sakinleştirilmeye çalışılan öfkeli koca, polis tarafından el konulan ekmek bıçağı için de, "Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı. Son bir ekmek bıçağı vardı, onu da götürün" ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocuklarını ekmek bıçağıyla rehin alan koca: Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı

"BEN AİLEMİ REHİN ALMADIM"

Mehmet Ü., eşini ve çocuklarını rehin almadığını da savunarak, "Ne rehin alması ya. Ben ailemi rehin almadım. Aç abi kapıyı gidelim. Ben aşağılık, şerefsiz, şahsiyetsiz birisiyim" dedi.

Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen Mehmet Ü. polis merkezine götürülürken, Esma Ü. ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşiyle çocuklarını rehin alan kocadan skandal sözler: Ben aşağılık, şerefsiz, şahsiyetsiz birisiyim - Son Dakika

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