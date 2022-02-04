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Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi

04.02.2022 19:34

Konya'da eşi ile boşanma aşamasında olan 27 yaşındaki genç, yol ortasında durarak kullandığı hafif ticari aracı ateşe verdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde bir hafif ticari araç ile caddeden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram A. (27), yol ortasında durdu.

ARACI ATEŞE VERDİ

Eşi ile boşanma aşamasında olan Bayram A., yeğenine ait hafif ticari aracı ateşe vererek yaktı. Araç bir anda alevler içerisinde kalırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Boşanma aşamasındaki genç sinirlenip yol ortasında aracını ateşe verdi

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, Bayram A. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Boşanma aşamasındaki genç sinirlenip yol ortasında aracını ateşe verdi

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAKTIM"

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram A. ifadesinde, ''Eşimle boşanma aşamasındayım. Bir anlık öfkeyle, yeğenime ait aracı yaktım'' dedi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi
Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi
Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi
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İtfaiye, Tragger, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi - Son Dakika
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