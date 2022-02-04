Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi - Son Dakika

Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde bir hafif ticari araç ile caddeden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram A. (27), yol ortasında durdu.

ARACI ATEŞE VERDİ

Eşi ile boşanma aşamasında olan Bayram A., yeğenine ait hafif ticari aracı ateşe vererek yaktı. Araç bir anda alevler içerisinde kalırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, Bayram A. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAKTIM"

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram A. ifadesinde, ''Eşimle boşanma aşamasındayım. Bir anlık öfkeyle, yeğenime ait aracı yaktım'' dedi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.