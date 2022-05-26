Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak

26.05.2022 12:08

Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak Eşinin oturduğu evde doğalgaz vanalarını açıp düzenek kurduğu iddia edilen kocaya gözaltı Bursa'da boşanma aşamasındaki karısının evinde doğalgazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edilen adam ve yanındaki oğlu gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak

Eşinin oturduğu evde doğalgaz vanalarını açıp düzenek kurduğu iddia edilen kocaya gözaltı

BURSA - Bursa'da boşanma aşamasındaki karısının evinde doğalgazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edilen adam ve yanındaki oğlu gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.'nin yaşadığı evde komşuları yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.

Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.'nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğünde sürerken N.T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak
Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak
Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak
Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak

YORUMLAR
500
Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (4) Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (4) Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı
Kaynak: İHA

Doğalgaz, Gözaltı, Boşanma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:37:58. #1.12#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement