Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi

26.05.2022 16:18

Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi -'Beni öldürmek için kendileri yaptı' Bursa'da boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısına kablolu düzenek kurduktan sonra doğalgazı açan adam ve yanındaki oğlu adliyeye sevk edildi.

Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi

-'Beni öldürmek için kendileri yaptı'

BURSA - Bursa'da boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısına kablolu düzenek kurduktan sonra doğalgazı açan adam ve yanındaki oğlu adliyeye sevk edildi. Kadının kocası ise emniyetten adliyeye sevk edilirken, 'onlar kendileri yaptı, beni öldürmek için' diyerek kendini böyle savundu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.'nin yaşadığı evde komşuları yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.

Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.'nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürerken N.T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadının kocası ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Öte yandan iddiaları reddeden koca emniyetten adliyeye sevk edilirken, 'onlar kendileri yaptı, beni öldürmek için' diyerek kendini savundu.

Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi
Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
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DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğalgaz düzenekli tuzak kuran baba ve oğul adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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