Boşanma aşamasındaki kadının hayatta kalma çığlığı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki kadının hayatta kalma çığlığı

15.06.2022 10:02
Boşanma aşamasındaki kadının hayatta kalma çığlığı

Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin iş yeri, evi ve arabayı yakmasının ardından gözyaşlarına boğulan kadın "'Evi, arabayı, dükkanı yakıp sonra da seni öldüreceğim' demişti.

Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin iş yeri, evi ve arabayı yakmasının ardından gözyaşlarına boğulan kadın "'Evi, arabayı, dükkanı yakıp sonra da seni öldüreceğim' demişti. Bunları yaptı şimdi serbest, ben öldükten sonra beni korumayın" diye feryat etti.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşegül B. (36) 14 yıllık eşi Kasım B.'ye (38) 2.5 ay önce uyuşturucu kullanıp kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek boşanma davası açtı. Koca, karısının kendisine açtığı boşanma davasını geri çekmesi için bir süre onu ikna etmeye çalıştı. Ancak genç kadın 3 çocuğuyla yaşadıklarından bıkarak boşanma davasından vazgeçmedi. Bunun üzerine koca, "Önce evi, arabayı ve iş yerini yakacağım sonra da seni öldüreceğim" dedi. Kasım B. 13 Haziran günü eşi ve çocuklarının şans eseri evde olmadığı zamanda iş yerini, evini ve arabasını ateşe verdi. Zanlı bunu çay içerek de izledi. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerini çağırması üzerine ekipleri yangını söndürdü. Ancak evde bir tane bile eşya kullanılamaz hale geldi. Bu durumu öğrenip eve çocuklarıyla birlikte gelen genç kadın gözyaşlarına boğularak, "Bu bir kadının çığlıkları. Bu benim son çırpınışlarım. 'Benden boşanırsan evi arabayı yakarım sonra da seni öldürürüm' demişti. Şimdi evi arabayı yaktı ve şu an serbest. Ben öldükten sonra beni korumayın" dedi.

Genç kadının çocukları da evi görünce gözyaşlarını tutamadı.

Ayşegül B., eşiyle severek evlendiğini, ilk başta her şeyin çok güzel olduğunu ancak uyuşturucuya alıştıktan sonra kendisini dövmeye başladığını, ara ara şiddet uyguladığını belirterek, "Son zamanlarda metamfetamin kullanmaya başladı. Onu kullanınca hayal görmeye başlayıp şiddeti artırdı. Benim kendisini aldattığımı düşünüyordu. Hayal görüyordu. Bu nedenle ben kendisine boşanma davası açtım. Bunu kabullenmeyip evi, iş yerini ve arabayı yaktı. Beni de ölümle tehdit ediyor. Ben korkuyorum. Ev, araba ve iş yeri kocamın üzerine diye serbest bırakmışlar. Ben öldükten sonra onu tutuklasanız ne olur. Ben ayrıca ölümden korkmuyorum geride çocuklarımı bırakacağım için korkuyorum" dedi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya - İHA)

Boşanma aşamasındaki kadının hayatta kalma çığlığı
Boşanma aşamasındaki kadının hayatta kalma çığlığı
Boşanma aşamasındaki kadının hayatta kalma çığlığı
Boşanma aşamasındaki kadının hayatta kalma çığlığı

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki kadının hayatta kalma çığlığı - Son Dakika

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