Boşanma aşamasındaki kadınlar, 3 milyon lira dolandırıldı (2)

1 TUTUKLAMA Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, boşanma aşamasındaki zengin kadınları, eşleriyle aralarındaki sorunları çözecekleri bahanesiyle kandırıp, yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Erol Çavuşoğlu, adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Çavuşoğlu, 'dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.

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