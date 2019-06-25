Son Dakika Haberleri: Boşanma aşamasındaki kadınlar, 3 milyon lira dolandırıldı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Boşanma aşamasındaki kadınlar, 3 milyon lira dolandırıldı (2)

42 dakika önce

1 TUTUKLAMAAntalya'nın Manavgat ilçesinde, boşanma aşamasındaki zengin kadınları, eşleriyle aralarındaki sorunları çözecekleri bahanesiyle kandırıp, yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Erol Çavuşoğlu, adliyedeki işlemlerinin...

Boşanma aşamasındaki kadınlar, 3 milyon lira dolandırıldı (2), System.String[]

1 TUTUKLAMA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, boşanma aşamasındaki zengin kadınları, eşleriyle aralarındaki sorunları çözecekleri bahanesiyle kandırıp, yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Erol Çavuşoğlu, adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Çavuşoğlu, 'dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Antalya, Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu Palamut lakerdalarının kavanozu 130 liradan satılıyor 188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:43:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boşanma aşamasındaki kadınlar, 3 milyon lira dolandırıldı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]