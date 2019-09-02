Son Dakika Haberleri: Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü
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Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü

8 saat önce

Niğde'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını başından tabancayla vurarak öldürdü.

Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü, System.String[]

Niğde'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını başından tabancayla vurarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu 4. Sokak'ta bir binanın 4. katında meydana geldi. M.Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Ç. ile aralarında çıkan tartışmada eşini tabanca ile kafasından vurdu. Şahıs olay yerinden kaçarken, çiftin çocukları korku içerisinde binanın altında bulunan kuaför dükkanına sığındı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kaçan M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - NİĞDE

Kayabaşı, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:13 Kaynak: İHA
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