Boşanmak isteyen eşini, kızının gözlerini önünde vahşice öldürdü - Son Dakika
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Boşanmak isteyen eşini, kızının gözlerini önünde vahşice öldürdü

05.04.2023 11:51

Konya'da vicdansız şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurdu. Kızlarının gözü önünde eşini ağır yaralayan adam olay yerinden kaçarken, talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz G., cadde üzerinde aracı ile seyir halinde olduğu sırada boşanma aşamasındaki eşi 33 yaşındaki Ebru Gürpe ve kızını gördü. Cadde üzerine aracıyla duran Yılmaz G., yanında bulunan tabanca ile eşi Ebru Gürpe'ye 2 el ateş etti. Kızının yanında eşini vuran Yılmaz G., kızını da alarak geldiği araçla olay yerinden hızla kaçtı.

YARALI KADIN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Ebru G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ebru Gürpe burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise çevrede inceleme yaptı.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Ebru Gürpe'nin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızıyla yürüyen Ebru Gürpe'nin, beyaz bir araçtan inen boşanma aşamasındaki Yılmaz G.'nin silahlı saldırısına uğradığı, zanlının daha sonra kızını da alarak aynı araçla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

POLİSE TESLİM OLDU

Katil zanlısı Yılmaz G.'nin daha sonra olay yerine yakın bir bölgede polise teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Suat Aktaş: 6284 Sayılı kanunun tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor, kanun erkekleri mağdur ve perişan ediyor. Cevap Yaz 24 18 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Boşanmak isteyen eşini, kızının gözlerini önünde vahşice öldürdü - Son Dakika
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