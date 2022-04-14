Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı gözaltına alındı

14.04.2022 18:28

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çocuğunu görmek istediğini iddia eden B.Ş, karısı B.Ş'nin merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından zanlı, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen karısını banyoya kilitledi. Sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin bir süre ikna etmeye çalıştığı B.Ş, çağrılara olumsuz karşılık verdi.

Bunun üzerine apartman dairesinin kapısını kıran polis, etkisiz hale getirdiği zanlıyı Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı gözaltına alındı
Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı gözaltına alındı
Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı gözaltına alındı
Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı gözaltına alındı
Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı gözaltına alındı

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Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı

Yenişehir, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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