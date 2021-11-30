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Boşanma aşamasındaki karısını sakat bırakan sanık 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki karısını sakat bırakan sanık 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

30.11.2021 12:43
Boşanma aşamasındaki karısını sakat bırakan sanık 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

Şişli'de, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak sakat bırakan tutuklu sanık Samet Mutlu, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli'de, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak sakat bırakan tutuklu sanık Samet Mutlu, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Samet Mutlu, mağdur ve müdahil Sabiha Mutlu ve yakınları, taraf avukatları ile müdahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Mağdur ve müdahil Sabiha Mutlu adliyeye silahla vurulma sonucu yürüme yetisini kaybettiği için tekerlekli sandalyeyle geldi. Mutlu, salondaki fiziksel yetersizlik nedeniyle annesi ve babası tarafından kucakta taşınarak müşteki sandalyelerine oturtuldu. Mutlu'ya bacaklarını uzatabilmesi için bir sandalye daha verildi.

Müdahil Mutlu, jandarma eşliğinde salona alınan sanık eşini görünce uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Sabiha Mutlu, avukatı ve Bakanlık avukatı sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması sorulan sanık Samet Mutlu, olayı planlayarak gerçekleştirdiği iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Ben evin içinde sakat bir şekilde otururken evrene mesaj mı gönderdim Sabiha gelsin de vurayım diye? Hangi birini planlayacağım? Denetim şartlarıyla tahliye edilmek istiyorum. Ayrıca Sabiha'da 4 mermi yarası varmış. 3 mermi girmiş, 1'i iki bacağından girdi çıktı yapmıştır." diye konuştu.

Sanığın avukatı, mağdurun, müvekkili evde oturduğu sırada geldiğini söyleyerek, "Olay büyüyünce de arabasında olan silahı alıp gelmiştir. Sanık öldürmek amacıyla ateş etmemiştir. Zaten aralarında birkaç metre vardır. Öldürmek isteseydi öldürebilirdi. Müşteki sık sık basına açıklama yaparak, müvekkili bu açıklamalarla cezalandırmaya çalışmaktadır. Öç alma amacı olduğunu düşünüyoruz. Sanığı nefret objesi haline getirmeye çalışmaktadır. Evlilikleri boyunca tek bir sorun yaşamamışlardır. Boşanma aşamasında ise sadece bu olay olmuştur." ifadelerini kullandı.

Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Samet Mutlu'yu "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine takdiri indirim nedeni sayan heyet, 18 yıl hapsi 15 yıla indirirken, sanığın hapis cezası infazını tamamlayana kadar kendi alt soyu üzerinde velayet ve vesayet yetkilerinden yoksun bırakılmasını kararlaştırdı.

Heyet, sanığı ayrıca "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırırken, fiilden sonraki davranışları ile yargılama sürecindeki davranışlarını indirim nedeni kabul ederek bu cezayı 2 yıl 1 aya düşürdü ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Samet Mutlu, toplamda 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mağdurun annesinden heyete teşekkür

Kararın açıklanmasıyla birlikte sanık Samet Mutlu'nun annesi "Olamaz, olamaz böyle bir şey, sağ ol Sabiha." diye bağırdı.

Sabiha Mutlu, gözyaşlarına boğulurken, annesi oturduğu yerde bayıldı.

Adliyenin güvenlik görevlilerinin yardımlarıyla anne kız bir süre sonra salondan çıkarılırken, Sabiha Mutlu'nun annesi heyete teşekkür etti.

Duruşma çıkışında basın mensuplarına konuşan Sabiha Mutlu, "Çok mutluyum. Evlendiğim günden beri 10 sene beni dövdü. Hep şiddet gösterdi ama hiç ceza almadı. Bacaklarıma mal oldu ama ilk defa ceza aldı. Duydunuz mu ceza aldı? 17 sene aldı. Çok mutluyum. Adalet benim için ilk defa tecelli etti. Şu an yine ameliyatlıyım ayaklarım sargı içinde." diye konuştu.

Olay

Şişli'de, Samet Mutlu, boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'yu 23 Mayıs'ta silahla yaralamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Mutlu hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

Eşinin yaralaması nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Mutlu, Sabiha 8 Temmuz'daki ilk duruşmaya ambulansla gelmiş, sedye üzerinde girdiği duruşmada eşinden şikayetçi olmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul, Boşanma, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki karısını sakat bırakan sanık 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki karısını sakat bırakan sanık 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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