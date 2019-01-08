Boşanma Aşamasındaki Koca, Ses Bombası İddiasını Kabul Etmedi

Boşanma aşamasında olduğu eşi Sevkan Ordu'nun babası Şevket Gül'ün iş yerine ses bombası atarak kundakladığı iddiasıyla yargılanan Ö.O., mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Sevkan Ordu'nun babası Şevket Gül'ün iş yerine ses bombası atarak kundakladığı iddiasıyla yargılanan Ö.O., mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmedi.



Malatya Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz yargılanan Ö.O. ile Sevkan Ordu ve yakınları katıldı.



Avukatların da yerini alması ile başlayan duruşmada, Sevkan Ordu'nun babası, kendisine ait iş yerinin damadı Ö.O. tarafından kundaklandığını söyleyerek şahsın cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli Ö.O. duruşmada iddiaları kabul etmezken, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise şahıstan alınan parmak izi ile olay yerinden alınan örneklerin uyuştuğu belirtilerek Ö.O.'nun cezalandırılması istendi.



Mahkeme, bilirkişi raporlarının incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Boşanmak üzere olduğu eşinin tutuklanmamasına sitem eden Sevkan Ordu ise sosyal medya hesabından, "Ben bu ülkede adalet olduğuna inanmıyorum. Yine serbest yine mahkeme ertelendi. Allah'ın adaleti şaşmaz ama" paylaşımında bulundu.



Öte yandan, mahkemeye sunulan deliller arasında, şüpheli Ö.O.'nun Sevkan Ordu'nun babasına ait evi kurşunladığı güvenlik kamerası kayıtları da yer alıyor. Görüntülerde, şahsın arabadan inerek evin önüne geldiği ve birkaç el ateş açarak kaçtığı görülüyor. - MALATYA

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