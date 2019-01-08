Son Dakika Haberleri: Boşanma Aşamasındaki Koca, Ses Bombası İddiasını Kabul Etmedi

Boşanma Aşamasındaki Koca, Ses Bombası İddiasını Kabul Etmedi

9 dakika önce

Boşanma aşamasındaki koca, ses bombası iddiasını kabul etmediMALATYA - Boşanma aşamasında olduğu eşi Sevkan Ordu'nun babası Şevket Gül'ün işyerine ses bombası atarak, kundakladığı iddiasıyla yargılanan Ö.O, mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Boşanma aşamasındaki koca, ses bombası iddiasını kabul etmedi

MALATYA - Boşanma aşamasında olduğu eşi Sevkan Ordu'nun babası Şevket Gül'ün işyerine ses bombası atarak, kundakladığı iddiasıyla yargılanan Ö.O, mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Malatya Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz yargılanan Ö.O. ile Sevkan Ordu ve yakınları katıldı.
Avukatlarında yerini alması ile başlayan davada, Sevkan Ordu'nun babası, kendisine ait işyerinin damadı Ö.O. tarafından kundaklandığını ifade ederek şahsın cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli Ö.O. duruşmada iddiaları kabul etmezken, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise şahıstan alınan parmak izi ile olay yerinden alınan örnekler ile uyuştuğu belirtilerek Ö.O.'nun cezalandırılması isteniyor.
Mahkeme bilirkişi raporlarının incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, boşanmak üzere olduğu eşinin tutuklanmamasına sitem eden Sevkan Ordu ise sosyal medya hesabından, "Ben bu ülkede adalet olduğuna inanmıyorum. Yine serbest yine mahkeme ertelendi. Allah'ın adaleti şaşmaz ama" diyerek paylaşımda bulundu.
Bu arada mahkemeye sunulan delillerde şüpheli Ö.O'nun, Sevkan Ordu'nun babasına ait evi kurşunladığı anın güvenlik kamera kayıtları da yer alıyor. Görüntülerde şahsın arabadan inerek evin gönüne geldiği ve birkaç el ateş açarak tekrar kaçtığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:09 Kaynak: İHA

Malatya, Ordu, 3. Sayfa
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