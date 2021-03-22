Boşanma aşamasındaki kocasının silahlı saldırısında yaralanan Rabia, kurtarılamadı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletle giderken boşanma aşamasındaki B.D.'nin (52) silahlı saldırısında yaralanan Rabia Doğan (34), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

İşlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan B.D., boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu 07 HAM 27 plakalı motosikleti, dün gece otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası B.D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, B.D. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, olayından ardından kaçan B.D.'yi saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu.

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.