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Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle - Son Dakika

Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle

07.08.2021 13:13

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanma aşamasındayken Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etti. Yelliler'in açıklamasından sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mardini, "Herkes fıtratına uygun kişilerle olması gereken yerdedir" sözlerine yer verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyesi modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir barışık bir küs giden ilişkisini evlilik yolunda bitiren Gökhan Göz'ün adı bu sefer Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yasak aşk iddiasına karıştı. Yelliler'in yasak aşk itirafından sonra Berdan Mardini'den de cevap gecikmedi.

"BOŞANMA AŞAMASINDAYKEN GÖKHAN'LA ARKADAŞLIĞIMIZ OLDU"

Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı kabul eden Fatoş Yelliler, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan (Göz) Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi" dedi.

Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrenen Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle

"HERKES FITRATINA UYGUN KİŞİLERLE"

Yelliler'in bu itirafı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanma aşamasındayken eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenen ünlü şarkıcı, "Herkes fıtratına uygu kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz" dedi.

Yeni bir paylaşım daha yapan Berdan Mardini "Çok az kaldı çok" diyerek kafaları karıştırdı.

Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrenen Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle
Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrenen Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle

Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle

Berdan Mardini, Doya Doya Moda, Instagram, Boşanma, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle - Son Dakika Magazin


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