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Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada - Son Dakika

Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada

05.11.2021 11:22
Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada

Boşanma davası açan eşe şiddet kameradaANKARA'da R.Ç.'nin (43), kendisine boşanma davası açan 2 çocuğunun annesi E.Ç.'yi (39), kızını tatile götürme bahanesiyle gittiği evinden sürükleyerek çıkarıp darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada

ANKARA'da R.Ç.'nin (43), kendisine boşanma davası açan 2 çocuğunun annesi E.Ç.'yi (39), kızını tatile götürme bahanesiyle gittiği evinden sürükleyerek çıkarıp darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı. E.Ç., uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, "Peşimi bırakmıyor, korkuyorum. Beni 'Yüzüne kezzap atarım, ayağına silah sıkarım, sakat kalırsın, seni yaşatmam' diye defalarca tehdit etti. 20 yıl boyunca hep şiddete maruz kaldım" dedi.

E.Ç, uzun süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle 20 yıllık eşi R.Ç'ye 10 ay önce boşanma davası açtı. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan R.Ç., 11 Haziran'da, kızını tatile götürme bahanesiyle eşinin evine geldi. R.Ç, kızını araca götürdükten sonra kendileriyle gelmesini istediği eşi E.Ç'yi de karşı çıkmasına rağmen kolundan çekerek evden çıkardı. R.Ç, eşini sürükleyerek araca bindirerek Alanya'ya götürdü. E.Ç., 2 gün sonra kızının ısrarları üzerine eşi tarafından tekrar Ankara'ya getirildi. E.Ç.'nin eşi tarafından sürüklenerek evden çıkarılması apartmanın girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. İlk uzaklaştırma süresi sona eren R.Ç. hakkında 20 Ağustos'ta ikinci kez uzaklaştırma kararı verildi.

'AYAKKABININ TOPUĞUYLA VURDU'Boşanma davası devam eden E.Ç., DHA'ya yaptığı açıklamada her gün ölümle burun buruna gelme korkusuyla yaşadığını söyledi. E.Ç., 20 yıl önce R.Ç. ile severek evlendiğini; ancak evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını söyleyerek, "2 çocuğum için katlandım. Aldatma bir kez değil, defalarca oldu. Ama ben, çocuklar anne ve babasından ayrı kalmasın diye sabrettim. Şiddetin haddi hesabı yoktu. Kaburgamı, burnumu kırdı. Arabanın anahtarını vermedim diye beni çok kötü dövmüştü. Onu hiç unutamıyorum. Arabanın anahtarını almak için ayakkabıyla eve girdi. Ayakkabısının topuğuyla yüzüme defalarca vurdu. Ondan sonra darp raporu almaya gittim. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kızımı tatile götürme bahanesiyle beni de kaçırdı. Kapıyı itekleyip içeri girdi. Arabadan atlamaya çalıştım; ama başaramadım. Kızım olduğu için şanslıydım, yoksa beni geri getirmezdi. Şu anda mağdurum. Çok zor durumdayım" dedi.'PEŞİMİ BIRAKMIYOR'E.Ç., eşi R.Ç'nin peşini bırakmadığını anlatarak, "Adalete güveniyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Numaramı değiştirdim, bu kez çocuklarımı rahatsız ediyor. Peşimi bırakmıyor. Beni defalarca tehdit etti. Korkuyorum. 'Yüzüne kezzap atarım, ayağına silah sıkarım, sakat kalırsın, seni yaşatmam' defalarca bunları ben duydum. Hatta kızım 'anne boşan hayatını kurtar' dedi. Nerede ara sokak var nerede 'belki burayı bulamaz' dediğim yerler var oralardan geçmeye çalışıyorum" diye konuştu.'ESKİ EŞİN MÜVEKKİLİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKUYORUZ'E.Ç.'nin avukatı Büşra Ayaz, boşanma davasının devam ettiğini belirterek R.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen müvekkilinin öldürülmekle tehdit edildiğini söyledi. Ayaz, "2 kez uzaklaştırma almamıza rağmen müvekkilim eski eşi tarafından evinden zorla kaçırılarak arabaya bindirilip, Ankara'dan Alanya'ya götürülmüştür. 'Çocuğumuzla birlikte tatile gidelim, barışalım' bahanesiyle evden çıkarırken kamera kayıtlarında da sabit gözükmektedir. 2 gün boyunca müvekkilimi rızası olmadan tutmuştur. 20 yıllık evliliği süresi boyunca çocukları için sabreden müvekkilim şiddet görmüştür. Ben avukatı olarak gerekli hukuki ve cezai süreçleri devam ettiriyorum. Boşanma aşamamız son karar aşamasındadır. Bunun dışında tek kaygımız uzaklaştırma kararlarının olmasına rağmen eski eşin cani bir şekilde müvekkili öldürmekten korkmaktayız" diye konuştu.

Avukat Ayaz, Ankara'da son bir haftada 2 kadın cinayeti yaşandığını belirterek, "Bunlar, haklarında uzaklaştırma kararları olan cinayetler. Çok şükür müvekkilim şu an hayatta; ama yarın ne olacağı belli değil. Bu konuda uzaklaştırma kararlarının caydırıcı bir etkisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada
Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada
Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada
Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada
Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada
Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada
Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada
Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada

Boşanma, Alanya, Ankara, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada - Son Dakika


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