Boşanma davası açan eşinden af diledi - Son Dakika

Tokat'ta diş teknikeri Adem Ünsal, boşanma davası açan eşinden diz çöküp af diledi.

Ankara'da birbirlerini severek evlenen Adem (36) ile Zübeyde Ünsal (36) çifti Tokat'a yerleşti. 12 yıldır diş protez teknikeri olarak çalışan Ünsal çifti bazı problemler yaşamaya başladı. İki kız çocuğun annesi Zübeyde Ünsal, kocasına boşanma davası açtı. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Adem Ünsal ise kendini affettirmek için sıra dışı yöntemlere başvurdu. Beresine "Zübeyde'nin Ademi", tişörtüne ise "Affet beni Zübeyde'm" yazdıran çılgın aşık bir buket çiçek yaptırdı. Eşinin çalıştığı iş yerine giderek sürpriz yapan Ünsal, kapıda diz çökerek özür diledi.

"Affetmeyi düşünmüyorum"

Çiçekleri kabul eden Zübeyde Ünsal, barışmak için değil eşi ayağına kadar gelerek özür dilediği için çiçekleri aldığını belirterek, "Biraz zamana bıraktım, düşünmek istiyorum. Böyle bir sürpriz yapacağını hiç beklemiyordum" dedi. Kocasının kendisini çok kırdığını ve yıprattığını belirten Ünsal, "Ona çok kırgınım, sinirliyim. Affetmeyi düşünmüyorum" diye konuştu.

"Vazgeçmeyeceğim"

Adem Ünsal ise pes etmeden kendisini affettirmek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirterek, "Bundan sonraki yaşam enerjim onu kazanmak için olacaktır. Onu çok seviyorum. Sevgi vazgeçmek değildir, vazgeçmeyeceğim. Israrla onun kalbini kazanana kadar devam edeceğim. Pes etmeyeceğim. Onu çok sevdiğim için vazgeçemem. O benim hayatım. İnsan hayatından vazgeçebilir mi? Vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı. - TOKAT