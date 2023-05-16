Muğla'da ilginç olay! Boşanma davası açan eşine pankartlı özür diledi

Evi terk ederek boşanma davası açan eşini ikna etmek için her şeyi denediğini dile getiren Karakayış, "Beni affetsin diye her şey denedim. Son çare olarak arabanın arkasına özür pankartı astım" dedi.

Bodrum'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Karakayış geçen cuma arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında dansöze para taktı. O anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Durumu gören Tilbe Karakayış, eşinden boşanmak için dava açarak evi terk etti. Mustafa Karakayış, kendisini affettirmek için 'Tilbe hayatım beni affet, seni çok seviyorum' yazılı pankart hazırlayıp otomobiline astı.

"İNSANLAR, 'BİZ SENİ AFFETTİK O DA AFFEDER' DİYOR"

Eşinin onaylamadığı davranışı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söyleyen Mustafa Karakayış, "Geçtiğimiz cuma günü arkadaşlarla bir programa gitmiştik. Alkolün de etkisiyle dansöze para taktım. O anları kendi sosyal medya hesabımdan paylaştım. Eşim de bunu gördü. Eşim kızdı bana ve boşanma davası açtı. Hata benim, özür diliyorum. Beni affetsin. 2 çocuğumuz var, onu seviyorum. Eşimi seviyorum, evine dönsün diyorum, pişmanım. Beni affetsin diye her şeyi denedim. Son çare arabanın arkasına özür pankartı astım. İnsanlar görüyor ve 'Biz seni affettik o da seni affeder' diyor" diye konuştu.