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Son dakika haberleri | Boşanma davası açan eşini defalarca bıçaklayan kocaya 20 yıl hapis istemi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Boşanma davası açan eşini defalarca bıçaklayan kocaya 20 yıl hapis istemi

28.06.2021 16:57
Son dakika haberleri | Boşanma davası açan eşini defalarca bıçaklayan kocaya 20 yıl hapis istemi, System.String[]

Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'da gördüğü şiddetten kaçarak annesinin evine taşınan ve boşanma davası açan eşi Aleyna Tülay Taş'ı (20) alışverişe çıktığı sokakta defalarca bıçaklayarak yaralayan Okan Taş (23) hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BAYRAMPAŞA'da gördüğü şiddetten kaçarak annesinin evine taşınan ve boşanma davası açan eşi Aleyna Tülay Taş'ı (20) alışverişe çıktığı sokakta defalarca bıçaklayarak yaralayan Okan Taş (23) hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Okan Taş "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Okan Taş'ın, bir çocuk annesi Aleyna Tülay Taş'ı bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

Olay, 2 Nisan 2021 günü, saat 16.30'da gerçekleşti. 1,5 yıldır evli olduğu eşi Okan Taş'tan gördüğü şiddet nedeniyle annesinin evine taşınan Aleyna Tülay Taş, olay günü kızı için alışveriş yapmak için sokağa çıktı. Ancak sokakta kendisini bekleyen eşi Okan Taş tarafından defalarca kez bıçaklandı. Olay yerinden kaçan Okan Taş, polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SAVCILIK DAVA AÇTI

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Okan Taş hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şikayetçi Aleyna Tülay Taş ile Okan Taş'ın resmi nikahla evli oldukları belirtildi. 2 Nisan 2021 günü, saat 16.30'da şikayetçi Aleyna Tülay Taş'ın Muratpaşa Mahallesi Üstün Sokak üzerinde yürüdüğü sırada şüpheli Okan Taş'ın arkasından gelerek elindeki 12 cm uzunluğundaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı anlatıldı. Şikayetçinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı ifade edilen iddianamede, şüpheli Okan Taş'ın savunmasına yer verildi. Şüpheli Okan Taş, sokakta yürürken tesadüfen şikayetçiyle karşılaştığını, kendisini aldattığını düşündüğü için bir anlık sinirle elindeki bıçakla bacak ve sırt kısmına vurduğunu, öldürme kastının olmadığını ve pişman olduğunu öne sürdü.

YERE DÜŞMESİNDEN SONRA DA BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİİddianamede, şüphelinin şikayetçiyi birden çok kez bıçakladığı, görüntülere göre vücudunun değişik bölgelerine seri bir şekilde eylemini gerçekleştirdiği, Aleyna Tülay Taş'ın yere düşmesi sonrasında da eylemine devam ettiği belirtildi.

İLK DURUŞMA YARIN GÖRÜLECEKİddianamede, 3 Nisan 2021'de tutuklanan şüpheli Okan Taş'ın "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi. Okan Taş, yarın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Okan Taş'ın eşini bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına da yansımıştı. Görüntülerde Okan Taş'ın, eşinin kolundan tuttarak sürüklemeye çalıştığı, Tülay Taş'ın direnmesi üzerine de elindeki bıçakla defalarca bıçakladığı, yere düşen Aleyna Tülay Taş'ı yerde de bıçaklamaya devam ettiği görülüyor.


- İstanbul

Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul, Polis, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Boşanma davası açan eşini defalarca bıçaklayan kocaya 20 yıl hapis istemi - Son Dakika


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